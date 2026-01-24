شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، موجة غضب واستنكار واسعة عقب تداول مقاطع فيديو تظهر امرأة على الجانب المغربي من الحدود، وهي ترفع علم الاحتلال الإسرائيلي بشكل اعتبره كثيرون استفزازيا تجاه الأراضي الجزائرية، في حادثة أثارت ردود فعل غاضبة في الجزائر والمغرب وخارجهما.

ومن جهتها، نددت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، أمس الجمعة، بإقدام مجموعة من الأشخاص على رفع العلم الإسرائيلي إلى جانب العلم المغربي بمنطقة بين الجراف الحدودية مع الجزائر قرب مدينة السعيدية، في ما وصفته بـ"تحد صارخ لمشاعر المغاربة والجزائريين على الضفة الأخرى من الحدود".

وقال فرع الجبهة ببركان، في بيان رسمي، إنه يعبّر عن سخطه واستنكاره لهذا السلوك الذي وصفه بـ"تدنيس المنطقة الحدودية بقذارة وجرائم الكيان الصهيوني"، معتبرًا رفع العلم الإسرائيلي رمزًا للإرهاب والاحتلال والعنصرية وللانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان حول العالم.

وأكدت الجبهة أن هذا الفعل التطبيعي يعكس "الطبيعة الحقيقية العنصرية للكيان الصهيوني وللمواطنين الصهاينة"، مشيرة إلى أن رفع العلم يهدف إلى تمزيق أواصر الأخوة بين الشعبين المغربي والجزائري ورفع منسوب الاحتقان بينهما، مستغلة في ذلك ما وصفته بسياسة الدولة المغربية في التطبيع على الصعيد الرسمي وغير الرسمي.

وبدوره، قال الدكتور أحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع في كلمة وقفة مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين مساء أمس أمام البرلمان في العاصمة الرباط: "في سياق ما بعد المباريات في كأس إفريقيا توقح الضابط الصهيوني السامي أبراهام افيزمير من سلاح البحرية الصهيونية، توقح مرة أخرى وذهب مع فرقة من الصهيونيات والصهاينة إلى الحدود المغربية ـ الجزائرية، وأخذوا يلوحون بعلم الكيان المجرم الصهيوني من التراب المغربي، نحو الجزائريين في الطرف الآخر ، الذين ردوا برفع علم الجزائر وعلم فلسطين".

الدكتور أحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع

وأضاف ويحمان: "هذه ليست المرة الأولى التي يستباح فيها العلم الوطني.. حتى أصبح البعض يتساءل عما إذا كان العلم المغربي لم يعد يكفي لتأكيد السيادة.. حتى أنه يخرج من بيننا من يرفع علم الكيان الصهيوني.. الخطير أن حزب رئيس الحكومة رفع علم الكيان الصهيوني إلى جانب العلم الوطني في مؤتمره لإقليم الخارج".

وأكد ويحمان أن مجموعة العمل الوطني تعتزم الذهاب إلى الحدود المغربية ـ الجزائرية غدا الأحد رفضا لحادثة رفع علم الكيان الصهيوني، وللتأكيد على سيادة المغرب.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات