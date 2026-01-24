استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميًا

شهد سعر الذهب خلال الساعات الماضية تقلبات كبيرة، وأغلقت البورصات الدولية تعاملاتها مساء أمس الجمعة 23 يناير 2026 على مستويات قياسية جديدة، وسجل سعر الأونصة 4989.88 دولارًا خلال الجلسة، قبل أن يستقر عند الإغلاق عند 4983 دولارًا، مرتفعًا بنسبة 1.42% عن الإغلاق السابق.

وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن منصات متابعة أسعار الذهب، بلغ سعر الأونصة الفوري صباح السبت 24 يناير نحو 4954 إلى 4974 دولارًا، مع استمرار الزخم الصعودي الأسبوعي الذي تجاوز 7 إلى 8%، وهو الأعلى في فترات حديثة، مدعومًا بضعف الدولار وتصاعد المخاوف الجيوسياسية.

وكشفت تقارير اقتصادية أن ارتفاع يوم الجمعة وحده بلغ نحو 1.09%، وسط تدفقات كبيرة من المستثمرين نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل حالة عدم اليقين العالمي، ومع إغلاق البورصات خلال عطلة نهاية الأسبوع، لن تعود الأسعار للتداول الرسمي إلا صباح الاثنين المقبل، مما يجعل أي تحركات محتملة في الأسواق الآسيوية محدودة أو غير رسمية حتى إعادة الافتتاح.

وتشير التحليلات الحالية إلى استمرار الاتجاه الصعودي للذهب في الفترة المقبلة، مع إمكانية تجاوز حاجز 5000 دولار قريبًا، خاصة إذا استمرت التوترات أو حدث تباطؤ اقتصادي، ويرى الخبراء أن أي انخفاض مؤقت سيكون محدودًا، على أن يعود السعر للارتفاع بسرعة بفضل الطلب الثابت من البنوك المركزية والمستثمرين. ومع إغلاق الأسواق اليوم، يترقب الجميع افتتاح جلسات يوم الاثنين لمعرفة ما إذا كان الزخم الصعودي سيستمر أم ستشهد الأسعار تصحيحًا محدودًا.

المصدر / وكالات