4 شهداء وإصابات في جباليا وخانيونس وقصفٌ مدفعي شرقي غزة

شنّ الاحتلال الإسرائيلي، قصفًا مدفعيًا على مناطق انتشار قواته في قطاع غزة، في استمرار للخرق اليومي لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ العاشر من أكتوبر.

وأفادت مصادر محلية بوصول مجمع ناصر الطبي الشهيد نور فريد أبو سته 26 عام وذلك على إثر استهداف بمنطقة قيزان النجار جنوب خان يونس.

وارتقى شهيد وأصيب آخرون، صباح يوم السبت، في استهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين بجباليا البلد، شمال قطاع غزة، فيما أفادت مصادر صحفية باستشهاد طفلين بعد استهدافهما بطائرة مُسيّرة للاحتلال محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وأعلن مجمع ناصر الطبي، إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق انتشارها وسط مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وواصلت آليات الاحتلال إطلاق نيرانها تجاه مناطق شرقي خانيونس، فيما أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي نيرانه على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال مناطق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

ومن جهته، قال المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش، إن القطاع يعيش كارثة إنسانية من صنع الاحتلال والصمت الدولي.

وأضاف "نعاني من نقص شديد في الدواء وشح الغذاء وهو ما انعكس سلبا على صحة الأطفال بالقطاع"، مؤكدًا أن فتح معبر رفح هو الأمل المنشود لإنقاذ سكان القطاع.

وأشارت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار ، وصل إجمالي عدد الشهداء إلى 481، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 1,313، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال: 713.

وأوضحت وزارة الصحة أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، بلغت 71,654 شهيدًا، و171,391 إصابة، مشيرة إلى أنه تم إضافة عدد 88 شهيدًا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء من تاريخ 16/01/2026 الى 23/01/2026.

وذكرت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

