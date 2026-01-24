فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شركتا طيران أوروبيتان تعلِّقان رحلاتهما إلى الشرق الأوسط

استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميًا

فيدان: "إسرائيل" لا تزال تبحث عن فرصة لشنِّ هجوم على إيران

شهيد وإصابات في جباليا وخانيونس وقصفٌ مدفعي شرقي غزة

بينهم جريح.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

خبير عراقي: "مجلس السلام" مشروع لإدارة الاحتلال وليس مسارّا للسلام

مركز حقوقي: استهداف الاحتلال لمدارس غزَّة وطلابها يرقى إلى الإبادة التعليمية

فوضى واتهامات بالمحسوبية أمام فرع بنك فلسطين في غزة

عام من النزوح القسري يطحن 12 ألف إنسان تحت الفقر والهدم

توسع "الخط الأصفر".. خرق إسرائيلي ممنهج يُفرغ اتفاق وقف إطلاق النار من مضمونه

طقس فلسطين: غائم جزئيًا وزخات متفرقة من الأمطار

24 يناير 2026 . الساعة 07:33 بتوقيت القدس
...
يعاني النّازحو في غزة ظروفًا قاسية جراء المنخفض الجوي (تصوير: الأناضول)

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، يوم السبت، غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية ، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

 ويكون الجو، يوم غد الأحد، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائه باردا، خاصة فوق المناطق الجبلية، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائه باردا نسبيا، خاصة فوق المناطق الجبلية، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة اليوم من خطر تشكل السيول والفيضانات، ومن خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية وتساقط البرد، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية. 

المصدر / وكالات
#طقس فلسطين #الأرصاد الجوية #الحالة الجوية #غرق خيام النازحين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة