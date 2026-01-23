أوتشا: إعادة فتح معبر رفح سيوسع نطاق جهود الإغاثة الإنسانية

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال متحدث مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، ينس ليركه، إن إعادة فتح معبر رفح الحدودي "سيوسع نطاق جهود الإغاثة الإنسانية".

وأعرب ليركه في رد كتابي لمراسل الأناضول، يوم الجمعة، عن أمله في أن يعاد فتح معبر رفح الحدودي قريبا لتسهيل حركة البضائع والأفراد.

وأكد أن استئناف حركة البضائع عبر معبر رفح الحدودي سيزيد من حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة.





ويوم أمس، أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث يوم الخميس، أن معبر رفح بين قطاع غزة ومصر سيفتح الأسبوع المقبل.

وقال شعث في حضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي: "يسرني أن أعلن أنّ معبر رفح سيفتح الأسبوع القادم... معبر رفح شريان حياة، وفتحه إشارة إلى أن غزة لم تعد مغلقة أمام المستقبل والعالم".

وفي مايو/ أيار 2024، احتلت "إسرائيل" الجانب الفلسطيني من المعبر، ضمن حرب إبادة جماعية بدأتها بغزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 واستمرت عامين.

وفي 16 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن شعث أن اللجنة التي يرأسها بدأت رسميا أعمالها من العاصمة المصرية القاهرة، تمهيدا للانتقال إلى قطاع غزة للشروع في تنفيذ خطة إغاثة عاجلة للشعب الفلسطيني.

يأتي ذلك عقب حرب إبادة إسرائيلية استمرت عامين على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 71 ألف قتيل و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار هائل، قدّرت الأمم المتحدة كلفة إعادة إعماره بنحو 70 مليار دولار.

المصدر / الأناضول