الدفاع المدني يحذّر من موجة برد قاسية تنذر بوفيات جديدة

22 يناير 2026 . الساعة 21:09 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

حذر المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل، من انخفاض حاد في درجات الحرارة مصحوب برياح قوية تؤدي إلى تفاقم المخاطر على المواطنين في قطاع غزة، لا سيّما في مناطق النزوح والمباني المتضررة.

وأوضح بصل، في تصريح صحافي، يوم الخميس، إن هذه الأجواء الباردة والقاسية تنذر باحتمال انهيار مبانٍ آيلة للسقوط سبق أن تضررت بفعل القصف، كما تهدد بوقوع وفيات وإصابات نتيجة البرد الشديد، خاصة بين الأطفال الرضّع وكبار السن والمرضى، في ظل انعدام وسائل التدفئة وتهالك الخيام وعدم توفر الحد الأدنى من متطلبات الحماية.

وأكد أن طواقم الدفاع المدني، تعمل ضمن إمكانيات محدودة جداً، وسط نقص حاد في المعدات والوقود، ما يضاعف صعوبة الاستجابة السريعة للنداءات في هذه الظروف.

وفي الإطار، وجه المتحدث باسم الدفاع المدني نداءًا عاجلاً للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومؤسسات حقوق الإنسان، بضرورة التدخل الفوري والضغط الجاد لتأمين إدخال مواد الإيواء والوقود ووسائل التدفئة والاحتياجات الإنسانية الأساسية، والعمل على توفير حماية عاجلة للمدنيين، قبل أن تتحول هذه الليالي الباردة إلى كارثة جديدة تحصد أرواح الغزيين.

#قطاع غزة #غزة #الأرصاد الجوية #الدفاع المدني #موجه برد #منخفض جوي حاد

