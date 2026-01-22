"رادع" تعلن تحييد أحد عملاء الاحتلال في عملية أمنية بغزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن مصدر أمني في غزة، تحييد أحد عملاء وإصابة آخرين، مساء يوم الخميس، في كمين معد مسبقًا، في إطار عملية أمنية مُحكَمة.

وأوضح المصدر، في بيان صحافي مقتضب، أن قوة "رادع" تمكنت من استدراج عناصر من العصابات التي تعمل لصالح الاحتلال إلى كمين مُعَدّ مسبقًا، خلال عملية أمنية مُحكَمة.

وأضاف، أن العملية أسفرت عن تحييد أحد العملاء وإصابة اثنين آخرين، قبل أن يلوذا بالفرار باتجاه مناطق سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المصدر الأمني، على استمرار "قوة رادع" في ملاحقة وتعقّب وتفكيك العصابات العميلة المدعومة من الاحتلال، وعدم التهاون مع أي تهديد يمسّ أمن الشعب الفلسطيني.