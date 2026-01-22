حماس تعقب على ضم مجرم الحرب نتنياهو إلى "مجلس السلام"

فلسطين أون لاين

22 يناير 2026 . الساعة 16:09 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعربت حركة المقاومة الإسلامية حماس، يوم الخميس، استنكارها الشديد لضم مجرم الحرب رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية؛ إلى (مجلس السلام)، معتبرةً ذلك مؤشراً خطيراً يتعارض مع مبادئ العدالة والمساءلة.

وقالت الحركة في بيان صحافي، إن "مجرم الحرب نتنياهو ما زال يعمل على تعطيل اتفاق وقف الحرب على غزة، ويمارس أبشع الانتهاكات عبر استهداف المدنيين العزل، وتدمير الأحياء والمرافق العامة، واستهداف مراكز الإيواء، رغم الإعلان عن سريان وقف إطلاق النار قبل أكثر من ثلاثة أشهر".

وأكدت حركة حماس، أن الاحتلال هو أصل الإرهاب، واستمراره يُعَدُّ تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وشددت على أنه الخطوات الأولى لإحلال الاستقرار تكمن في وقف انتهاكات الاحتلال، وإنهائه بلا رجعة، ومحاسبة كافة المسؤولين عن الإبادة الجماعية وسياسة التجويع الممنهج، وفي مقدمتهم مجرم الحرب بنيامين نتنياهو.

