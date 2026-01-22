مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بجراح أصيب بها بمعارك غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، مقتل جندي متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها خلال معركة في جنوبي قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وقال الجيش في بيان، إن "الرائد في الاحتياط أسائيل باباد (38 عاما)، من الكتيبة 941 مشاة التابعة للواء مناشيه، توفي متأثرا بجراحه بعد إصابته بجروح خطيرة في 19 أكتوبر 2025، خلال معركة جنوب قطاع غزة".

وأوضحت قناة الكنيست العبرية، أن الجندي قتل متأثرا بإصابته خلال اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في رفح، حيث قتل في نفس الحدث الرائد ينيف كولاء والرقيب أول إيتاي يعبيتس

وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، قتل 924 عسكريا منذ بدء الحرب، بينهم 471 خلال المعارك البرية داخل قطاع غزة.