فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"رادع" تعلن تحييد أحد عملاء الاحتلال في عملية أمنية بغزة

كوشنر يستعرض تفاصيل الخطة الرئيسية لبناء "غزة الجديدة"

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

محروقات من نايلون وبلاستيك.. حين تصنع غزة الوقود لتسير الحياة

غزة تودّع الشهداء الصحفيين الثلاثة في موكب تشييع حاشد

الخروقات الإسرائيلية لا تهدأ.. انتهاكات تكشف مساعي نتنياهو لإفشال خطة ترامب

"فرانس برس" تطالب بإجراء تحقيق في اغتيال الصحفي عبد الرؤوف شعث

رئيس اللجنة الوطنية لغزة يعلن فتح معبر رفح.. و"تل أبيب" تدرس الخطوة

حماس تعقب على ضم مجرم الحرب نتنياهو إلى "مجلس السلام"

مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بجراح أصيب بها بمعارك غزة

مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بجراح أصيب بها بمعارك غزة

22 يناير 2026 . الساعة 15:34 بتوقيت القدس
...
مقتل جندي إسرائيلي متأثراً بإصابته جنوبي قطاع غزة
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، مقتل جندي متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها خلال معركة في جنوبي قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وقال الجيش في بيان، إن "الرائد في الاحتياط أسائيل باباد (38 عاما)، من الكتيبة 941 مشاة التابعة للواء مناشيه، توفي متأثرا بجراحه بعد إصابته بجروح خطيرة في 19 أكتوبر 2025، خلال معركة جنوب قطاع غزة".

وأوضحت قناة الكنيست العبرية، أن الجندي قتل متأثرا بإصابته خلال اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في رفح، حيث قتل في نفس الحدث الرائد ينيف كولاء والرقيب أول إيتاي يعبيتس

وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، قتل 924 عسكريا منذ بدء الحرب، بينهم 471 خلال المعارك البرية داخل قطاع غزة.

 

#جيش الاحتلال #مقتل جندي #رفح #جنوب قطاع غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة