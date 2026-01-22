"أطباء بلا حدود": البرد القارس والقصف يفاقمان المعاناة بغزة

فلسطين أون لاين

22 يناير 2026 . الساعة 15:24 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

حذرت منظمة أطباء بلا حدود من تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وسط الظروف الجوية القاسية والهجمات الإسرائيلية المستمرة.

واوضحت المنظمة، في تصريحات صحفية، أن أعداد كبيرة من السكان يعيشون في ملاجئ بلاستيكية مؤقتة فيما يعيش الآخرون في خيام قديمة تضرّرت بشدة بسبب الرياح القوية والأمطار.

وقالت إن "الأطفال والبالغون يموتون بسبب البرد القارس والوضع لا يمكن وصفه إلا بأنه كارثة حقيقية".

وأشارت إلى، أن بعض العائلات الفلسطينية تعيش تحت عدد محدود جدًا من البطانيات فيما يحتاج نحو 2900 مريض يعتمدون على خدمات المنظمة إلى دعمٍ عاجل.

وأكدت "أطباء بلا حدود"، على أن الدعم الإغاثي المُقدّم لا يزال غير كافٍ في ظل استمرار الحصار المفروض على دخول الغذاء والدواء والإمدادات الطبية ومساعدات الإيواء إلى القطاع المحاصر منذ أكثر من 18 عامًا.

وفي 4 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدأت "إسرائيل" إلغاء تراخيص عمل 37 منظمة دولية تُدخل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، بدعوى رفضها تقديم قوائم بأسماء موظفيها والتعاون مع إجراءات التسجيل الأمني الجديدة.

وتمنع سلطات الاحتلال إدخال قدر كاف من الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية ومواد الإغاثة والإيواء إلى غزة، حيث يوجد نحو 1.5 ملون نازح من أصل حوالي 2.4 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع المحاصر منذ أكثر من 18 عاما.

 

 

