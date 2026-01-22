محمد صلاح بين أوروبا والسعودية.. هل يترك ليفربول قريبًا؟

دخلت خمس أندية كبرى في سباق التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، في ظل تصاعد الغموض حول مستقبله مع "الريدز" خلال الفترة المقبلة.

وبحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي المتخصص في إحصائيات اللاعبين وانتقالات الأندية، فقد أبدت عدة فرق اهتمامها الرسمي بضم المصري، مستغلة الأجواء المشحونة مؤخرًا داخل ليفربول، خاصة بعد التوتر الذي ظهر في علاقة اللاعب بالمدير الفني الهولندي آرني سلوت.

وضمت قائمة الأندية الراغبة في التعاقد مع صلاح: غلطة سراي وفنربخشة، عملاقي الكرة التركية، اللذان يسعيان لتعزيز صفوفهما بنجم عالمي صاحب خبرة أوروبية كبيرة، روما الإيطالي، النادي الذي سبق لصلاح أن ترك بصمة واضحة في صفوفه قبل انتقاله إلى ليفربول، الهلال السعودي والقادسية، في إطار المشروع الكبير الذي تشهده الكرة السعودية لاستقطاب نجوم الصف الأول عالميًا.

محمد صلاح

ويأتي هذا الاهتمام الواسع بالنجم المصري نظرًا لمكانته الاستثنائية، سواء في الدوري الإنجليزي الممتاز أو على المستوى القاري، حيث يعد صلاح أحد أبرز الهدافين في تاريخ ليفربول، إلى جانب خبرته الطويلة في الملاعب الأوروبية.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة ليفربول لا تستبعد رحيل محمد صلاح قبل نهاية عقده الحالي، الممدد حتى صيف 2027، رغم تجديده موسمين فقط في أبريل الماضي.

وأشار موقع فوتبول إنسايدر إلى أن الدوري السعودي للمحترفين قد يكون الوجهة الأقرب لصلاح في حال قرر خوض تجربة جديدة، خصوصًا مع العروض المالية الضخمة والمشاريع الرياضية الطموحة التي يقدمها.

وأضاف التقرير أن إدارة ليفربول بدأت بالفعل دراسة خيارات بديلة تحسبًا لأي سيناريو محتمل، دون وجود نية رسمية للتفريط في اللاعب حاليًا، مع الحفاظ على كل الاحتمالات مفتوحة.

