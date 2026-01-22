الصحة بغزة: 11 شهيدًا و7 إصابات خلال الـ48 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن 11 شهيدًا و7 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر)،بلغ إجمالي عدد الشهداء 477، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى1,301، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 713 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة 71,562 شهيدًا، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 171,379 إصابة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين