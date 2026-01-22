تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الرابع على التوالي، عدوانها العسكري في جبل جوهر والمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: ربحي الرجبي، ومهند كايد غيث، من المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.

كما داهمت تلك القوات عددا من منازل المواطنين ومحالهم التجارية، وفتشتها ونكلت بأصحابها، وشددت من حصارها للمنطقة، ومن إجراءاتها القمعية بحق الأهالي، والتي شملت مداهمات واسعة للمنازل وتدمير متعمد لمحتوياتها، بجانب عمليات اعتقال واحتجاز لعدد كبير من المواطنين والتنكيل بهم، بالإضافة إلى مداهمة عدد من المنشآت والمحال التجارية وتفتيشها والعبث بمحتوياتها عقب اقتحامها وتحطيم أبوابها.