فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصحة بغزة: 11 شهيدًا و7 إصابات خلال الـ48 ساعة الماضية

أطفالٌ بين السموم… مكبات النفايات تهدّد النَّازحين والبيئة

الحقيقة وراء "الحاسة السادسة" للكلاب.. قدرات حسية متقدمة أم أسطورة؟

بلدية غزة: الواقع الصحي والبيئي كارثي جراء استمرار تسرب مياه الصرف الصحي

قصفٌ مدفعي ونسفٌ للمنازل.. خروقاتٌ إسرائيلية مُتواصلة في غزَّة

"يوميات عابر أطلال" رحلة شاعر وناقد مصري بين مرابع الشعراء العرب

انخفاض أسعار الذهب في المعاملات الفورية

وفاة طفل رضيع جراء البرد الشديد في قطاع غزَّة

ستارمر يلتقي رئيسة وزراء الدنمارك في لندن

الولايات المتحدة تستعد للانسحاب رسميًا من منظمة الصحة العالمية

انخفاض أسعار الذهب في المعاملات الفورية

22 يناير 2026 . الساعة 11:48 بتوقيت القدس
...
هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.6% إلى 4806.60 دولارات للأوقية (رويتز)

انخفضت أسعار الذهب، يوم الخميس، في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4799.79 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجّل مستوى قياسيًا ‌بلغ ‍4887.82 ‌دولارًا في الجلسة السابقة.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.6% إلى 4806.60 دولارات للأوقية.

وانخفضت كذلك الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 92.38 دولارًا للأوقية، بعد أن سجّلت مستوى قياسيًا مرتفعًا عند ‍95.87 دولارًا أمس.

وهبط البلاتين في المعاملات الفورية 2.7% إلى 2415.‍60 دولارًا للأوقية، بعد أن سجّل مستوى قياسيًا عند 2511.80 دولارًا أمس الأربعاء.

وتراجع البلاديوم واحدًا في المئة إلى 1821.50 دولارًا، بعدما سجّل أعلى مستوى في أسبوع خلال الجلسة السابقة.

المصدر / وكالات
#أسعار الذهب #الدولار اليوم #اقتصاد اليوم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة