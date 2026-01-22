تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكاب خروقات فاضحة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى، وبالإضافة إلى عدم الالتزام بتنفيذ البروتوكول الإنساني الأمر الذي فاقم معاناة النازحين في القطاع.

وفي أحدث التطورات، استشهد 4 مواطنين، بعد ظهر يوم الخميس، في قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي على حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وأوضحت مصادر طبية، بأن 4 مواطنين استشهدوا في قصف للاحتلال خارج مناطق انتشاره في حي الزيتون شرق غزة.



وفي وقت سابق، استشهد المواطن فادي وائل النجار بنيران الاحتلال خارج مناطق انتشاره على دوار بني سهيلا شرق خان يونس.

ونفذت قوات الاحتلال، فجر يوم الخميس، عمليات نسف واسعة داخل مناطق انتشاره العسكرية، شرقي مدينة خانيونس، بالتزامن مع إطلاق نيران من الطيران المروحي الإسرائيلي.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها الرشاشة، تجاه المناطق الشرقية لمخيم البريج، وسط قطاع غزة، فيما قصف طيران الاحتلال الحربي، بعدة غارات جوية، المناطق الشمالية في قطاع غزة. بينما أطلقت آليات الاحتلال النار شرق حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة.

واستشهد ثلاثة مصورين صحفيين، مساء الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم في منطقة "نتساريم" قرب المستشفى الأميركي وسط قطاع غزة.

وأوضحت مصادر محلية، أن الصحفيين كانوا في مهمة ميدانية قبيل استهدافهم بلحظات، قبل أن تقصف طائرات الاحتلال المركبة التي كانت تقلهم، قرب المستشفى الأميركي بمدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

وفي هذا السياق، وثّقت مذكرة سياسية أصدرتها حركة المقاومة الإسلامية بعد مرور 100 يوم على اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، وقالت إن الاحتلال ارتكب 1298 خرقًا ميدانيًا وناريًا، شملت إطلاق نار مباشرًا، وتوغلات للآليات العسكرية، وقصفًا جويًا ومدفعيًا لمناطق مأهولة، إضافة إلى تنفيذ 200 عملية نسف لمنازل ومربعات سكنية داخل ما يُعرف بـالخط الأصفر، كذلك وُثِّق اعتقال 50 مدنيًا وصيادًا فلسطينيًا، بينهم من أُوقِفوا في عرض البحر.

وبحسب المذكرة الصادرة عن الحركة، فقد تجاوزت (إسرائيل) خرائط الانسحاب المتفق عليها، وفرضت مناطق سيطرة نارية إضافية بعمق وصل إلى 1700 متر في بعض المناطق ما أدى إلى فرض سيطرة على نحو 34 كيلومترًا مربعًا إضافيًا داخل القطاع، ونسف مبدأ إعادة الانتشار المنصوص عليه في الاتفاق.



المصدر / فلسطين أون لاين