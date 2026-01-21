الغارديان: "مجلس السلام" مشروع استعماري جديد وغزة الاختبار

متابعة/ فلسطين أون لاين

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن ما يُعرف بـ"مجلس السلام" المقترح لإدارة غزة بعد الحرب يندرج ضمن مقاربة استعمارية، تتجاوز القطاع الفلسطيني إلى محاولات إعادة تشكيل النظام الدولي.

وأضافت الصحيفة، في مقال للصحافي أوين جونز، أن الفلسطينيين ينظرون إلى غزة بوصفها تحولت، خلال السنوات الماضية، إلى نموذج تجريبي لتطوير أدوات القمع، من أنظمة المراقبة المتقدمة والطائرات المسيّرة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي جرى تسويقها لاحقاً لدول توصف بالقمعية حول العالم.

وأوضح المقال، أن المجلس المقترح لا يضم أي فلسطينيين أو ناجين من قطاع غزة، في حين يشارك فيه عدد من الشخصيات الدولية المثيرة للجدل، من بينها سياسيون سابقون ومستثمرون في مجال العقارات، وهو ما يشير إلى الطابع التجاري للمبادرة واستثمارها في معاناة القطاع.

وبحسب الغارديان، يتولى دونالد ترامب رئاسة المجلس بصفته الشخصية، مع طرح اشتراطات مالية على الدول الراغبة في الانضمام، ما يمنحه سيطرة مباشرة على الموارد، ويحوّل المجلس إلى كيان موازٍ للأطر الدولية القائمة، وفي مقدمتها الأمم المتحدة.

كما حذّر المقال من أن الطروحات المتعلقة بما يُسمى "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين قد تعني عملياً تهجيراً قسرياً، مستشهداً بتصريحات أميركية وإسرائيلية سابقة تحدثت عن "خروج" الفلسطينيين من غزة من دون ضمانات للعودة.

وخلصت الصحيفة البريطانية إلى القول، أن غزة تُقدَّم في هذا السياق كنقطة بداية لتجربة سياسية أوسع، معتبرة أن الطرح الصريح للمبادرة يعكس تسارع تراجع النفوذ الأميركي في ظل أزمات عسكرية واقتصادية وأخلاقية متراكمة.