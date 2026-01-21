بالأسماء.. استشهاد 3 صحفيين بلجنة الإغاثة المصرية في غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

استشهد ثلاثة مصورين صحفيين، مساء الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم في منطقة "نتساريم" قرب المستشفى الأميركي وسط قطاع غزة.

وأوضحت مصادر محلية، أن الصحفيين كانوا في مهمة ميدانية قبيل استهدافهم بلحظات، قبل أن تقصف طائرات الاحتلال المركبة التي كانت تقلهم، قرب المستشفى الأميركي بمدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

وذكرت المصادر، أن الشهداء الصحفيين هم: محمد صلاح قشطة وعبد الرؤوف شعت وأنس غنيم، مشيرةً إلى أنهم يتبعون للجنة المصرية وكانوا يُصورن مخيمًا لها بالمنطقة.

وأوضحت المصادر ذاتها، بأن جثامين الشهداء وصلت متفحمةً وأن أحد الشهداء وصل إلى المستشفى دون ملامح نتيجة شدة الاستهداف المباشر، فيما حُرقت المركبة بشكل بكامل.

وصباح اليوم، أعلنت مصادر في مستشفيات غزة وصول 5 شهداء بنيران قوات الاحتلال في وسط وجنوبي القطاع.

وفي التفاصيل، ارتقى طفل وسيدة بنيران الاحتلال خارج مناطق انتشاره جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزّة، فيما وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع 3 شهداء جراء قصفٍ مدفعي شرق مدينة دير البلح.

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 1300 خرق جسيم لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى 20 يناير 2026، ما أسفر عن 1820 شهيدًا وجريحًا ومعتقلًا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وبنود الاتفاق الموقّع، وفقًأ لبيان المكتب الإعلامي الحكومي.