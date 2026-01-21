ما حقيقة "العطل الفني" الذي تعرضت له طائرة دونالد ترامب؟ إليك القصة

توجَّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منتدى دافوس، على متن طائرة جديدة، وذلك في أعقاب العطل الفني الكهربي الذي تعرضت له الطائرة الرئاسية، ما اضطرها للعودة.

وهبطت طائرة الرئاسة الأمريكية (إير فورس وان) بسلام في قاعدة آندروز المشتركة قرب واشنطن، يوم الأربعاء، حتى يتسنى للرئيس دونالد ترامب استقلال طائرة أخرى، وذلك بعدما رصد الطاقم، ما وصفه، بـ"مشكلة كهربائية بسيطة" بعد وقت قصير من الإقلاع.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن البيت الأبيض أن المشكلة التي طرأت على طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نتجت عن خلل في بعض أضواء المقصورة، مؤكدة أن العطل وُصف بالفني المحدود.

وتسبّب عطل كهربائي في عودة طائرة الرئاسة "إير فورس ون" التابعة لترامب إلى قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند لإجراء تغيير في الطائرة.

وأعلن البيت الأبيض أن المشكلة عبارة عن "عطل كهربائي بسيط" بعد وقت قصير من الإقلاع وعلى الرغم من ذلك، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، للصحافة أن الرحلة ستسير بسلاسة على متن الطائرة الجديدة.

وتُعد طائرة الرئاسة الأمريكية (إير فورس وان) من أكثر الطائرات تطورًا وأمانًا في العالم، وتخضع لفحوصات دقيقة قبل الإقلاع وأثناء الرحلة.

المصدر / وكالات