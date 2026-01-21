شهيد في قصف الاحتلال مركبة جنوبي لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، صباح يوم الأربعاء، استشهاد شخص جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة في بلدة الزهراني قضاء صيدا، في الجنوب اللبناني.

وأفادت مصادر صحفية، بأنّ الاستهداف تم على طريق الزهراني – المصيلح، مشيراً إلى أنّ فرق الإسعاف توجّهت إلى مكان الاستهداف فور وقوع الغارة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على لبنان، على الرغم من اتفاق وقف "الأعمال العدائية" الموقّع في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة لبنان، في خرق واضح للقرار الأممي 1701، ولإعلان وقف "الأعمال العدائية" الصادر في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، حيث تطال هذه الاعتداءات مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.

المصدر / فلسطين أون لاين