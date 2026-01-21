الذهب يتخطى حاجز 4800 دولار للمرة الأولى

فلسطين أون لاين

21 يناير 2026 . الساعة 10:24 بتوقيت القدس
قفز الذهب في المعاملات الفورية 2.3% إلى 4879 دولارا للأوقية (صورة تعبيرية)

‌ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي جديد متجاوزا حاجز 4800 دولارا، يوم الأربعاء، ‍مدعوما بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وتراجع الدولار مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد أن تبادلت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي التهديدات باتخاذ إجراءات بسبب محاولة الرئيس دونالد ترامب الاستيلاء على غرينلاند.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 2.3% إلى 4879 دولارا للأوقية (الأونصة) ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 1% إلى 4813.50 دولاراً للأوقية.

كما ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 94.68 دولار للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 95.87 ‌دولار أمس "الثلاثاء".

وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.9% إلى 2485.50 دولاراً للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا، بلغ 2511.80 دولاراً في وقت سابق من اليوم، ?بينما ارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1873.18 دولاراً.

