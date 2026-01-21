مجرم الحرب بنيامين نتنياهو ينضمُّ إلى "مجلس السلام" بغزَّة

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال المطلوب للعدالة الدولية بنيامين نتنياهو أنه قبل دعوة الرئيس الأمريكي للانضمام إلى ما يسمى "مجلس السلام".

وفي بيان مقتضب، أكدت رئاسة الوزراء أن نتنياهو: "سينضم عضوًا في المجلس الأعلى للسلام المشكّل من قادة دول العالم".

وأمس، أعلن وزير خارجية الاحتلال، غدعون ساعر، أن "إسرائيل" تلقت دعوة من الرئيس الأميركي للانضمام إلى مجلس السلام.

ويخضع نتنياهو لمذكرة توقيف صادرة عن "المحكمة الجنائية الدولية" في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عندما أمر قضاة المحكمة بالقبض عليه وعلى يوآف غالانت، وزير الحرب آنذاك، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على الأقل.

وأرسل الرئيس الأميركي ترامب عدة دعوات لقادة دول العالم للمشاركة في "مجلس السلام" وقدم ترامب تصورًا له لإحلال السلام بغزة وإدارة القطاع.

ومساء الجمعة، أعلن البيت الأبيض، أعضاء ما أطلق عليه اسم "مجلس السلام" في غزة، إلى جانب الكشف عن تشكيل "مجلس غزة التنفيذي"، وذلك في إطار المساعي للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وأشار البيت الأبيض، في بيان، إلى أن الرئيس ترامب رحب بتشكيل "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، معتبرا ذلك "خطوة حيوية نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطته الشاملة لإنهاء الصراع في غزة".

