الخدمة العامة تعلن عن فتح باب التوظيف في أحد المشاريع

تُعلن جمعية الخدمة العامة ومجموعة مستشفياتها عن فتح باب التوظيف في أحد المشاريع المنفذة لديها لاستقطاب كفاءات مميزة للانضمام إلى فريق العمل ضمن الوظائف التالية:
أولا : الوظائف الإدارية المطلوبة :
مهندس أجهزة طبية
موظف أمن
موظف نظافة
موظف استقبال وتسجيل
محاسب مخازن
موظف إداري
موظف علاقات عامة
مستشار قانوني
* المؤهل العلمي: ان يكون المتقدم حاصلاً على الشهادات التي تؤهله في التخصص ذو صلة.
* المؤهلات الأخرى
القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل.
التفرغ الكامل للعمل
الالتزام والانضباط والجدية في العمل
يفضل وجود خبرة سابقة في نفس المجال (حسب الوظيفة)
حسن السيرة والسلوك
يفضل ان يكون من سكان مدينة غزة
يفضل ممن عمل سابقاً في الجمعية
ثانيا : الوظائف الطبية المطلوبة :
بكالوريوس بصريات
دبلوم فني تخدير
دبلوم فني عمليات
بكالوريوس / دبلوم - تمريض
بكالوريوس أشعة
بكالوريوس تحاليل مخبرية
بكالوريوس صيدلة
بكالوريوس علاج طبيعي
بكالوريوس تغذية
سائق اسعاف
للتقدم على الوظائف الإدارية عبر الرابط التالي :
https://forms.gle/ja4wonGRaV6bN3wq6
للتقدم على الوظائف الطبية عبر الرابط التالي :
https://forms.gle/KeCMMstL8ao7A4Ka9