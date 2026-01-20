فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الخدمة العامة تعلن عن فتح باب التوظيف في أحد المشاريع

الطيراوي يهدد رئيس السلطة بكشف ملفات فساد كبرى

بالأسماء.. كشف مستفيدي الغاز في غزة وشمالها لتاريخ 22 يناير

بين الخيام والرُّكام.. نازحو غزَّة يطالبون "لجنة الإدارة" بتحرُّك ميدانيّ لإغاثتهم

سوريا تفرض موافقة مسبقة لدخول حاملي الجواز الفلسطيني

عملية الخليل تفرض الممر الاستيطاني بين "كريات أربع" والحرم الإبراهيمي

جهنم على الأرض.. "بتسيلم" توثق تنكيلًا وعنفًا جنسيًا في سجون الاحتلال

غزة في قبضة "اقتصاد المولدات"

هل يضع نتنياهو والاحتلال عراقيل أمام لجنة تكنوقراط غزَّة؟

تبعد 100 م عن الأقصى... انهيار أجزاء من منازل مقدسيَّة بفعل الحفريَّات الإسرائيليَّة

الخدمة العامة تعلن عن فتح باب التوظيف في أحد المشاريع

20 يناير 2026 . الساعة 21:47 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية
متابعة/ فلسطين أون لاين

تُعلن جمعية الخدمة العامة ومجموعة مستشفياتها عن فتح باب التوظيف في أحد المشاريع المنفذة لديها لاستقطاب كفاءات مميزة للانضمام إلى فريق العمل ضمن الوظائف التالية:
أولا : الوظائف الإدارية  المطلوبة : 
مهندس أجهزة طبية
موظف أمن
موظف نظافة
موظف استقبال وتسجيل
محاسب مخازن
موظف إداري
موظف علاقات عامة
مستشار قانوني

* المؤهل العلمي: ان يكون المتقدم حاصلاً على الشهادات التي تؤهله في التخصص ذو صلة.
* المؤهلات الأخرى
 القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل.
 التفرغ الكامل للعمل
 الالتزام والانضباط والجدية في العمل
 يفضل وجود خبرة سابقة في نفس المجال (حسب الوظيفة)
 حسن السيرة والسلوك
 يفضل ان يكون من سكان مدينة غزة
 يفضل ممن عمل سابقاً في الجمعية

ثانيا : الوظائف الطبية المطلوبة :
بكالوريوس بصريات
دبلوم فني تخدير
دبلوم فني عمليات
بكالوريوس / دبلوم - تمريض
بكالوريوس أشعة
بكالوريوس تحاليل مخبرية
بكالوريوس صيدلة
بكالوريوس علاج طبيعي
بكالوريوس تغذية
سائق اسعاف

* المؤهل العلمي: ان يكون المتقدم حاصلاً على الشهادات التي تؤهله في التخصص ذو صلة.
* المؤهلات الأخرى
 القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل.
 التفرغ الكامل للعمل
 الالتزام والانضباط والجدية في العمل
 يفضل وجود خبرة سابقة في نفس المجال (حسب الوظيفة)
 حسن السيرة والسلوك
 يفضل ان يكون من سكان مدينة غزة
 يفضل ممن عمل سابقاً في الجمعية

للتقدم على الوظائف الإدارية عبر الرابط التالي : 
https://forms.gle/ja4wonGRaV6bN3wq6

للتقدم على الوظائف الطبية عبر الرابط التالي : 
https://forms.gle/KeCMMstL8ao7A4Ka9

#الخدمة العامة #فتح باب التوظيف

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة