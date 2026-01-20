الخدمة العامة تعلن عن فتح باب التوظيف في أحد المشاريع

متابعة/ فلسطين أون لاين

تُعلن جمعية الخدمة العامة ومجموعة مستشفياتها عن فتح باب التوظيف في أحد المشاريع المنفذة لديها لاستقطاب كفاءات مميزة للانضمام إلى فريق العمل ضمن الوظائف التالية:

أولا : الوظائف الإدارية المطلوبة :

مهندس أجهزة طبية

موظف أمن

موظف نظافة

موظف استقبال وتسجيل

محاسب مخازن

موظف إداري

موظف علاقات عامة

مستشار قانوني

* المؤهل العلمي: ان يكون المتقدم حاصلاً على الشهادات التي تؤهله في التخصص ذو صلة.

* المؤهلات الأخرى

 القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل.

 التفرغ الكامل للعمل

 الالتزام والانضباط والجدية في العمل

 يفضل وجود خبرة سابقة في نفس المجال (حسب الوظيفة)

 حسن السيرة والسلوك

 يفضل ان يكون من سكان مدينة غزة

 يفضل ممن عمل سابقاً في الجمعية

ثانيا : الوظائف الطبية المطلوبة :

بكالوريوس بصريات

دبلوم فني تخدير

دبلوم فني عمليات

بكالوريوس / دبلوم - تمريض

بكالوريوس أشعة

بكالوريوس تحاليل مخبرية

بكالوريوس صيدلة

بكالوريوس علاج طبيعي

بكالوريوس تغذية

سائق اسعاف

* المؤهل العلمي: ان يكون المتقدم حاصلاً على الشهادات التي تؤهله في التخصص ذو صلة.

* المؤهلات الأخرى

 القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل.

 التفرغ الكامل للعمل

 الالتزام والانضباط والجدية في العمل

 يفضل وجود خبرة سابقة في نفس المجال (حسب الوظيفة)

 حسن السيرة والسلوك

 يفضل ان يكون من سكان مدينة غزة

 يفضل ممن عمل سابقاً في الجمعية

للتقدم على الوظائف الإدارية عبر الرابط التالي :

https://forms.gle/ja4wonGRaV6bN3wq6

للتقدم على الوظائف الطبية عبر الرابط التالي :

https://forms.gle/KeCMMstL8ao7A4Ka9