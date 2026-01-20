سوريا تفرض موافقة مسبقة لدخول حاملي الجواز الفلسطيني

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت سفارة فلسطين لدى الجمهورية العربية السورية، يوم الثلاثاء، أن دخول حاملي جوازات السفر الفلسطينية العادية ووثائق السفر إلى الأراضي السورية بات يتطلب الحصول على موافقة مسبقة.

وأوضحت السفارة، بناءً على معلومات أولية من مصدر حكومي، أن هذه الموافقة تُمنح عبر مكتب العلاقات العامة بوزارة الداخلية السورية، وذلك من خلال طلب يتقدم به كفيل أو أحد الأقرباء، مؤكدة أنها ستعلن عن أي تعليمات رسمية أو مستجدات فور صدورها.

وأشارت إلى استثناء حاملي وثيقة السفر السورية من هذا القرار، مبينةً أن الفلسطيني حامل هذه الوثيقة له معاملة المواطن السوري ولا يخضع لإجراء الموافقة المسبقة عند الدخول.



