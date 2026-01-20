فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

سوريا تفرض موافقة مسبقة لدخول حاملي الجواز الفلسطيني

عملية الخليل تفرض الممر الاستيطاني بين "كريات أربع" والحرم الإبراهيمي

جهنم على الأرض.. "بتسيلم" توثق تنكيلًا وعنفًا جنسيًا في سجون الاحتلال

غزة في قبضة "اقتصاد المولدات"

هل يضع نتنياهو والاحتلال عراقيل أمام لجنة تكنوقراط غزَّة؟

تبعد 100 م عن الأقصى... انهيار أجزاء من منازل مقدسيَّة بفعل الحفريَّات الإسرائيليَّة

حماس: عملية الهدم لمنشآت الأونروا بالقدس تمثل تمادياً خطيراً

ترمب يُدشّن "مجلس السلام" في دافوس.. ويهدد ماكرون إن رفض!

بعد مئة يوم .. الإعلامي الحكومي: 1300 خرق إسرائيلي منذ وقف إطلاق النار بغزَّة

500 شيكل لكل أسرة.. التنمية الاجتماعية تطلق مشروع "نحن سندكم" في غزة

سوريا تفرض موافقة مسبقة لدخول حاملي الجواز الفلسطيني

20 يناير 2026 . الساعة 19:58 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت سفارة فلسطين لدى الجمهورية العربية السورية، يوم الثلاثاء، أن دخول حاملي جوازات السفر الفلسطينية العادية ووثائق السفر إلى الأراضي السورية بات يتطلب الحصول على موافقة مسبقة.

وأوضحت السفارة، بناءً على معلومات أولية من مصدر حكومي، أن هذه الموافقة تُمنح عبر مكتب العلاقات العامة بوزارة الداخلية السورية، وذلك من خلال طلب يتقدم به كفيل أو أحد الأقرباء، مؤكدة أنها ستعلن عن أي تعليمات رسمية أو مستجدات فور صدورها.

وأشارت إلى استثناء حاملي وثيقة السفر السورية من هذا القرار، مبينةً أن الفلسطيني حامل هذه الوثيقة له معاملة المواطن السوري ولا يخضع لإجراء الموافقة المسبقة عند الدخول.


 

 

#سوريا #السفارة الفلسطينية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة