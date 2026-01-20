500 شيكل لكل أسرة.. التنمية الاجتماعية تطلق مشروع "نحن سندكم" في غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية إطلاق مشروع "نحن سندكم"، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية القاسية التي تواجهها الأسر في قطاع غزة، في ظل الظروف الاستثنائية الناجمة عن العدوان المتواصل، وذلك بإشراف لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن المشروع يستهدف صرف مبلغ (500) شيكل لعدد (50,000) أسرة من أسر قطاع غزة المصنفة ضمن الفئات الأكثر تضرراً، وفق معايير مهنية واضحة ومعتمدة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، بما يضمن العدالة والشفافية في الوصول إلى مستحقي الدعم.

وأشارت إلى أن تمويل هذه المبادرة يأتي من الأموال التي صادرتها لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وحتى الآن، حيث تم مصادرتها من عدد من التجار الذين تجاوزوا الحدود القانونية والأخلاقية خلال فترة الإبادة الجماعية، واستغلوا حاجة المواطنين عبر ممارسات غير مشروعة.

وأضافت "هي أموال أُخذت من جيوب المواطنين بغير وجه حق، وتؤكد الجهات المختصة أن إعادتها اليوم إلى المواطنين تمثل تصحيحاً لمسار مختل، وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون وحماية المجتمع".

وأكدت الوزارة أن كافة تفاصيل وآليات التنفيذ ومعايير الاستفادة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي وواضح، خلال الأيام القادمة عبر قنواتها المعتمدة.