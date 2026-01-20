فلسطين أون لاين

"حماس": الجهات الحكومية بغزة شرعت باتخاذ إجراءات لتسهيل عمل اللجنة الوطنية

20 يناير 2026 . الساعة 13:42 بتوقيت القدس
شعار حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أن الجهات الحكومية في قطاع غزة شرعت باتخاذ إجراءات على المستويين اللوجستي والإداري لتسهيل عمل اللجنة الوطنية وتسليمها مقاليد الأمور.

وشدد قاسم في تصريحات صحفية تابعتها "فلسطين أون لاين"، يوم الثلاثاء، على أن "حماس" لا تضع أي اشتراطات مسبقة لضمان تشكيل اللجنة أو بدء عملها، لكنها تتوقع أداءً مهنيًا وفنيًا مستقلًا.

وقال إن "مصلحتنا في غزة تتمثل في تسهيل وإنجاح عمل اللجنة لضمان تقديم الإغاثة والدعم للشعب الفلسطيني".

وأضاف "نتحرك مع الوسطاء للضغط على الاحتلال للسماح للجنة بالعمل ميدانيًا داخل القطاع، حيث تواجه قضايا شائكة ومعقدة تتطلب مستوىً عاليًا من المهنية والكفاءة في إدارتها".

والسبت، أبلغت "حماس" الوسطاء عزمها تسليم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، برئاسة علي شعث، كامل الصلاحيات والملفات المرتبطة بإدارة القطاع خلال الأسبوع الجاري، في خطوة قالت إنها تعكس التزامها العملي بمسار وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، وفق معلومات العربي الجديد.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #إدارة غزة #لجنة تكنوقراط

