قطر: نعمل بشكل وثيق لتسريع الوصول للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النَّار

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إنَّ الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة، ولا يمكن استخدام المساعدات الإنسانية ورقة ضغط في المفاوضات.

وأكد الأنصاري في تصريحات صحفية تابعتها "فلسطين أون لاين"، يوم الثلاثاء، أنَّ دولة قطر تعمل بشكل وثيق مع شركائها في الوساطة من أجل تسريع الوصول للمرحلة الثانية من الاتفاق بشأن غزة.

وأوضح، أنَّ التعقيدات التي توضع على الطاولة الآن لا تستدعي تأخير تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وشدد الأنصاري على الالتزام الكامل بدعم الفلسطينيين في غزة وإدخال المساعدات وتطبيق خطة وقف الحرب، مؤكدًا دعم الأونروا وداعيًأ الشركاء لدعمها وعدم السماح بالتعدي على الشرعية الدولية.

وأشار إلى أن ممارسات "إسرائيل" تجعل حياة الفلسطينيين أصعب بتخريب محاولات تقديم المساعدات لغزة، داعيًا الجانب الإسرائيلي تنفيذ التزاماته كاملة في اتفاق وقف الحرب بغزة.

المصدر / فلسطين أون لاين