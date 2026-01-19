اللجنة المركزية تقرر إجراء الانتخابات المحلية في دير البلح

متابعة/ فلسطين أون لاين

قررت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية إجراء الانتخابات المحلية في دير البلح وسط قطاع غزة، بالتزامن مع إجرائها في 420 هيئة محلية بالضفة الغربية.

وقالت اللجنة، في بيان صحافي، يوم الإثنين، "على ضوء القرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 02/12/2025، والقاضي بتحديد يوم السبت الموافق 25/4/2026 موعدًا لإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في جميع محافظات الوطن، وحيث ترى اللجنة صعوبة إجراء الانتخابات المحلية في كامل قطاع غزة، إلا أن اللجنة، وبعد دراسة الظروف في القطاع، وحرصًا على تعزيز الوحدة الجغرافية والسياسية بين شطري الوطن، وضمان حق المواطنين في المشاركة في العملية الديمقراطية حيثما أمكن ذلك، ارتأت إجراء الانتخابات المحلية في مدينة دير البلح بالتزامن مع إجرائها في 420 هيئة محلية في الضفة الغربية".

ودعت اللجنة جميع الجهات المعنية، والقوى الوطنية والمجتمعية، إلى تقديم الدعم والمساندة اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية في مدينة دير البلح، مؤكدة التزامها الكامل بحماية حق المواطن في اختيار ممثليه.

كما أعربت عن أملها في التمكن من استكمال المسار الديمقراطي في جميع الهيئات المحلية في قطاع غزة فور تحسّن الأوضاع، وتوفّر البيئة الملائمة لعقد الانتخابات فيها.