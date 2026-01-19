فلسطين أون لاين

محدث شهيدان وإصابات في انتهاكات الاحتلال المتواصلة بغزَّة

19 يناير 2026 . الساعة 07:51 بتوقيت القدس
غارات جوية إسرائيلية ونسفٌ لمباني المواطنين خلال حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزّة (أرشيفية)

يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته الفاضحة لاتفاق وقف إطلاق النَّار في قطاع غزّة، مرتكبًا 1275 خرقًا منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، وفقًا لرصد المكتب الإعلامي الحكومي.

وأفاد المكتب الحكومي في تصريحات صحفية، يوم الاثنين، باستشهاد 479 فلسطينيا وإصابة 1275 واعتقال 50 مواطنا منذ وقف إطلاق النار.

وفي توثيق آخر خروقات الاحتلال للاتفاق، قالت مصادر صحفية إن مدفعية الاحتلال استهدفت المناطق الشرقية لمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأعلن مجمع ناصر الطبي، استشهاد الفتى حسين أبو سبلة (17 عامًا) برصاص جيش الاحتلال قرب منطقة التحلية شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت مصادر صحفية، أنه تم انتشال جثمان الشهيد الطفل حسين ضياء أبو عرمانة من مواصي رفح  جنوبي قطاع غزة.

كما أُصيب عدد من المواطنين جراء استهداف مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي بمنطقة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة خانيونس، بالتزامن مع سلسلة غارات جوية شرقي المدينة.

ونسفت قوات الاحتلال عددًا من المباني السكنية شرقي خانيونس، فيما أطلقت آليات الاحتلال، النار، تجاه المنازل والخيام في المنطقة الشرقية لمدينة خانيونس.

 

