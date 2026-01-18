بالأسماء... الاحتلال يُفرج عن 7 أسرى من قطاع غزَّة

فلسطين أون لاين

18 يناير 2026 . الساعة 18:13 بتوقيت القدس
...
لحظة وصول 7 أسرى إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال
متابعة/ فلسطين أون لاين

أفرج جيش الاحتلال، الأربعاء، عن 7 أسرى من قطاع غزة، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعد أشهر عديدة من اعتقالهم في سجون أثناء عمليات التوغل البرية خلال حرب الإبادة الجماعية، عانوا فيها من سوء التغذية والتعذيب الجسدي الشديد.

وقالت مصادر محلية، بأن الأسرى المفرج عنهم وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدنية دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن نحو 1700 أسير من غزة في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي وقعت عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، و"إسرائيل".

ووصل معظم المفرج عنهم آنذاك في حالة صحية متدهورة، وتحدث عدد منهم عن تعرضهم لتعذيب وتجويع وإهانة داخل سجون الاحتلال.

ولا يزال يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد منهم، وفقا لمنظمات حقوقية وفلسطينية.

أسماء الأسرى المفرج عنهم:
 1. رشدي عبدالله علي العطار (26 عامًا) – جباليا
 2. براء محمد عواد المصالحة (21 عامًا) – القرارة
 3. محمد سعيد فتحي الصعيدي (32 عامًا) – معسكر الشاطئ
 4. أحمد خليل حسن الأغا (22 عامًا) – مواصي خانيونس
 5. محمود جمال مصطفى الغف (35 عامًا) – الصفطاوي
 6. عبداللطيف زكي مصطفى طروش (33 عامًا) – بيت لاهيا
 7. عرفات مالك محمد طروش (25 عامًا) – بيت لاهيا

