الجهاد الإسلامي: جاهزون للتعاون مع لجنة إدارة غزة ونرفض أي وصاية

18 يناير 2026 . الساعة 16:55 بتوقيت القدس
الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي محمد الحاج موسى
متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي محمد الحاج موسى استعداد حركته للتعاون مع لجنة إدارة غزة برئاسة علي شعث وتسهيل عملها بما يسهم في تخفيف معاناة سكان القطاع، مع تسجيل ملاحظات على أداء أحد أعضائها.

وقال موسى، في تصريحات صحفية لـ "العربي الجديد"، إن لدى الجهاد الإسلامي تحفظات واضحة على "مجلس السلام" الذي أعلن البيت الأبيض تشكيله مؤخراً بشأن غزة، مؤكداً رفض الحركة القاطع لأي شكل من أشكال الوصاية على الشعب الفلسطيني.

واعتبر موسى، أن تركيبة "مجلس السلام" تعكس توافقات إسرائيلية تهدف إلى خدمة مصالح الاحتلال.

على صعيد آخر، حمّل موسى "إسرائيل" المسؤولية عن عرقلة إغلاق ملف الأسرى، نافياً مزاعم الاحتلال بأن الجهاد الإسلامي يمتنع عن تسليم آخر الجثامين الموجودة في غزة.

وقال إن الحركة التزمت منذ اليوم الأول بكل ما عليها، وسلمت الأسرى الأحياء والجثامين رغم العراقيل الإسرائيلية، خصوصاً منع إدخال المعدات وفرق المساعدة اللازمة لاستخراجها.

وأكد أن هذا الملف بات مغلقاً بالنسبة للحركة، وأن إخراج أي جثامين متبقية يحتاج إلى معدات نوعية في ظل وجود نحو 61 مليون طن من الركام في القطاع، متهماً الاحتلال بوضع عراقيل وحجج غير منطقية.

