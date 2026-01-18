فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاتحاد الأوروبي يستعد للرد على تهديد ترامب بفرض رسوم بسبب غرينلاند

تعرّف إلى الجنرال «جاسبر جيفرز» قائد قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة

حكومة الاحتلال تصادر 695 دونمًا لقطع التواصل الجغرافي بين سلفيت وقلقيلية

بتكثيف التصعيد.. الاحتلال يستقبل "لجنة التكنوقراط" وبدء المرحلة الثانية

أول إجراء رسمي.. شعث يوقع بيان مهمة اللجنة الوطنية لإدارة غزة

الصحة تعلن استئناف حملة التطعيم الاستدراكية للأطفال دون الثالثة

انتخاب الفلسطينية نجوى نجّار عضوًا في مجلس إدارة الأكاديمية الأوروبية للسينما

اعتبارات ترامب في تأجيل الهجوم على إيران.. قراءة استراتيجية

بعد إعلان ترامب تشكيل هيئة لإدارة غزة.. اجتماع عاجل لقادة الائتلاف الإسرائيلي

مخاوف لدى "أطباء بلا حدود" من تعليق الاحتلال خدماتها في غزة

جيش الاحتلال يتسلم ثلاث مقاتلات جديدة من من طراز "إف-35"

18 يناير 2026 . الساعة 13:00 بتوقيت القدس
...
"إسرائيل" طلبت سرباً ثالثاً من مقاتلات إف 35 يُنتظر وصول أولى طائراته مطلع عام 2028
ترجمة عبد الله الزطمة

يتسلّم سلاح الجو الإسرائيلي، يوم الأحد، ثلاث مقاتلات جديدة من طراز "إف-35 آي – أدير"، في إطار صفقة تهدف إلى استكمال سربين كاملين من هذا الطراز المتطور.

ومن المتوقع أن يصل إلى (إسرائيل) ما مجموعه 48 طائرة، على أن تصل طائرتان إضافيتان خلال فصل الصيف، فيما سبق لـ(إسرائيل) أن طلبت سرباً ثالثاً يُنتظر وصول أولى طائراته مطلع عام 2028.

ووفق ما نشر موقع "معاريف" اليوم الأحد، فقد أفادت مصادر عسكرية بأن الطائرات أقلعت من مدينة دالاس الأمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتوقفت في قاعدة جوية بالمملكة المتحدة، قبل أن تتابع صباح الأحد رحلتها إلى قاعدة نيفاتيم في جنوب (إسرائيل).

ويقود الطائرات طيارون أمريكيون، ولن تُعدّ إسرائيلية رسمياً إلا بعد هبوطها في القاعدة وتسليمها لسلاح الجو.

وأكد جيش الاحتلال أن المقاتلات لن تدخل الخدمة العملياتية فور وصولها، إذ ستخضع لسلسلة من الاختبارات الخاصة بالأنظمة الإسرائيلية المثبتة عليها، وهي عملية يُتوقع أن تستغرق عدة أسابيع قبل الإعلان عن جاهزيتها الكاملة.

وشدد الجيش على أن موعد تسليم الطائرات حُدد قبل أشهر، ولا يرتبط بالتوترات الأخيرة مع إيران، نافياً وجود أي صلة بين الشحنة الحالية والتطورات الإقليمية. ومع ذلك، يُنظر إلى وصول المقاتلات الثلاث باعتباره دفعة نوعية لقدرات سلاح الجو، في إطار تعزيز تفوقه الجوي واستكمال بناء أسطوله من طائرات "إف-35".

المصدر / فلسطين أون لاين
#سلاح الجو الإسرائيلي #إف-35

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة