جيش الاحتلال يتسلم ثلاث مقاتلات جديدة من من طراز "إف-35"

ترجمة عبد الله الزطمة

يتسلّم سلاح الجو الإسرائيلي، يوم الأحد، ثلاث مقاتلات جديدة من طراز "إف-35 آي – أدير"، في إطار صفقة تهدف إلى استكمال سربين كاملين من هذا الطراز المتطور.

ومن المتوقع أن يصل إلى (إسرائيل) ما مجموعه 48 طائرة، على أن تصل طائرتان إضافيتان خلال فصل الصيف، فيما سبق لـ(إسرائيل) أن طلبت سرباً ثالثاً يُنتظر وصول أولى طائراته مطلع عام 2028.

ووفق ما نشر موقع "معاريف" اليوم الأحد، فقد أفادت مصادر عسكرية بأن الطائرات أقلعت من مدينة دالاس الأمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتوقفت في قاعدة جوية بالمملكة المتحدة، قبل أن تتابع صباح الأحد رحلتها إلى قاعدة نيفاتيم في جنوب (إسرائيل).

ويقود الطائرات طيارون أمريكيون، ولن تُعدّ إسرائيلية رسمياً إلا بعد هبوطها في القاعدة وتسليمها لسلاح الجو.

وأكد جيش الاحتلال أن المقاتلات لن تدخل الخدمة العملياتية فور وصولها، إذ ستخضع لسلسلة من الاختبارات الخاصة بالأنظمة الإسرائيلية المثبتة عليها، وهي عملية يُتوقع أن تستغرق عدة أسابيع قبل الإعلان عن جاهزيتها الكاملة.

وشدد الجيش على أن موعد تسليم الطائرات حُدد قبل أشهر، ولا يرتبط بالتوترات الأخيرة مع إيران، نافياً وجود أي صلة بين الشحنة الحالية والتطورات الإقليمية. ومع ذلك، يُنظر إلى وصول المقاتلات الثلاث باعتباره دفعة نوعية لقدرات سلاح الجو، في إطار تعزيز تفوقه الجوي واستكمال بناء أسطوله من طائرات "إف-35".

المصدر / فلسطين أون لاين