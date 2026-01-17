منح جامعة الأمير محمد بن فهد 2026/2027 لطلبة فلسطين: الشروط وطريقة التقديم

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية عن توفر منح دراسية مميزة للحصول على درجة البكالوريوس في جامعة الأمير محمد بن فهد بالمملكة العربية السعودية للعام الأكاديمي 2026/2027. تغطي هذه المنح تخصصات علمية وأدبية متنوعة، وهي متاحة للطلبة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

المواعيد النهائية والروابط الهامة

يجب على الطلبة الراغبين في المنافسة تقديم طلباتهم قبل الموعد النهائي المحدد يوم الخميس الموافق 22 كانون الثاني (يناير) 2026. ولتسهيل عملية التسجيل، يمكنكم الوصول للروابط التالية مباشرة:

- للاطلاع على التعليمات والشروط: [اضغط هنا]

- لمعرفة التخصصات المتاحة: [اضغط هنا]

- لتعبئة طلب جامعة الأمير محمد بن فهد: [اضغط هنا]

لتقديم الطلب الإلكتروني عبر موقع الوزارة: [اضغط هنا]

خطوات وآلية تقديم الطلب

لضمان قبول طلبك، يرجى اتباع التسلسل التالي بدقة:

- التسجيل الإلكتروني: البدء بتعبئة الطلب الخاص بالجامعة، يليه مباشرة تعبئة الطلب الإلكتروني التابع للوزارة.

- إرفاق الوثائق: تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة مصدقة حسب الأصول.

- تنبيه لطلبة قطاع غزة: يتم الاكتفاء بتعبئة طلب الجامعة وتحميل كافة الوثائق المطلوبة عبر الطلب الإلكتروني للوزارة، مع تسليم الأصول الورقية في مقر الوزارة في وقت لاحق.

- تنبيه عام: يُستبعد أي طلب غير مكتمل أو يتم تقديمه بعد الموعد المحدد.

المصدر / فلسطين أون لاين