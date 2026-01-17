"هند رجب" تلاحق جنديًا إسرائيليًا في كندا

أعلنت مؤسسة هند رجب (HRF) ، بالتعاون مع المحامين الكنديين من أجل حقوق الإنسان الدولية، أنها أبلغت السلطات الكندية بشأن مخاوف جدية بشأن قبول غاي هوشمان، وهو جندي قتالي إسرائيلي سابق، وممثل كوميدي، ومنشئ محتوى عبر الإنترنت، من المقرر أن يقدم عرضًا في تورنتو في 19 يناير 2026 .

وقالت هند رجب، مساء الجمعة، في تدوينة على منصة "إكس"، "إنها ومنظمة القانون الدولي لحقوق الإنسان (CLAIHR) ستقدمان شكوى جنائية خلال الأيام القادمة ، استناداً إلى أنشطة السيد هوشمان وتصريحاته العلنية وارتباطه الموثق بالدعاية العسكرية والتحريض المرتبط بالحرب على غزة".

وأضافت المؤسسة أنه إلى جانب هذه الأنشطة الإعلامية، انخرط هوشمان في مناصرة سياسية علنية ، شملت الترويج العلني والمشاركة في عمليات منع وصول شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة. ووصف هذه المساعدات بأنها "أسلحة لأعدائنا" وشجع الآخرين على المشاركة.

كما أنتج محتوى لمبادرات مناصرة سياسية معروفة بترويجها لسياسات عدوانية تجاه الفلسطينيين وروايات انتقامية.

ورغم تقديمه نفسه دوليًا كفنان كوميدي، إلا أن الكثير من محتواه الأخير تجاوز السخرية، مستخدمًا الفكاهة لنزع الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين والعرب والمسلمين والمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين ، ولتطبيع العقاب الجماعي.

وأوضحت المنظمة أنه استناداً إلى الأدلة المتراكمة، تقدم المنظمة والمحامون الكنديون لحقوق الإنسان الدولية شكوى جنائية في غضون يوم أو يومين ، مصحوبة بمواد وثائقية تشمل مقاطع فيديو وبيانات عامة ووثائق مفتوحة المصدر.

وستتناول هذه الشكوى المسؤولية الجنائية ، بشكل منفصل عن أهلية الهجرة، وستطلب من السلطات الكندية تقييم الانتهاكات المحتملة للقانون الكندي والدولي.

وأشارت المؤسسة إلى أن إبلاغ السلطات بشأن مقبولية الأدلة خطوة أولى. ويجب أن تتبع ذلك المساءلة الجنائية حيثما تستدعي الأدلة ذلك.

ولفتت إلى أن مؤسسة حقوق الإنسان ستواصل العمل مع شركائها لضمان عدم تحول كندا إلى منصة للتحريض أو ملاذ للإفلات من العقاب.

المصدر / فلسطين أون لاين