استمرار خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النَّار وتصاعُد الكارثة الإنسانية بغزَّة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها الفاضحة لوقف إطلاق النَّار، رغم إعلان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف دخول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

شن طيران الاحتلال سلسلة غارات شرق مدينة غزة ودير البلح ومخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع.

وفجَّر جيش الاحتلال روبوتاً مفخخاً شمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة، فيما نسفَ الاحتلال عددًا من المباني السكنية، غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أمس الجمعة، أنَّ حصيلة الضحايا منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 11 أكتوبر/تشرين الأول بلغت 463 شهيدًا و1,269 إصابة، إضافة إلى 712 حالة انتشال لجثامين شهداء كانوا تحت الركام.

وعلى صعيد الإحصائية التراكمية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفع العدد الإجمالي للشهداء إلى 71,455 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 171,347 إصابة.

ومن جهته، حذر المكتب الإعلامي الحكومي من تفاقم الأزمة الإنسانية جراء استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال البيوت المتنقلة والكرفانات ومواد الإيواء، بالتزامن مع موجات البرد، ما أدى إلى انهيار أكثر من 50 منزلا ومبنى متضررا، وسقوط شهداء وجرحى، إضافة إلى تسجيل وفيات بسبب البرد داخل خيام النازحين.

وأشار إلى خروج أكثر من 127 ألف خيمة عن الخدمة، وعدم صلاحيتها لتوفير الحد الأدنى من الحماية لأكثر من 1.5 مليون نازح.

