الملف الإنساني أولًا... علي شعث يكشف موعد انطلاق عمل لجنة إدارة غزة

16 يناير 2026 . الساعة 15:43 بتوقيت القدس
رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة الدكتور علي شعث
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة الدكتور علي شعث أن اللجنة التي جرى تشكيلها وتضم 15 شخصية فلسطينية مهنية معتدلة ستباشر مهامها في إدارة شؤون القطاع مباشرة عقب اجتماعها المرتقب في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال شعث، في تصريحات لقناة القاهرة الاخبارية، يوم الجمعة، أن الأولوية القصوى لعمل اللجنة ستكون إغاثة الشعب الفلسطيني في غزة وتلبية احتياجاته الإنسانية والخدمية العاجلة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع.

أوضح شعث أن خطة إدارة قطاع غزة تستند إلى الخطة المصرية التي أقرتها جامعة الدول العربية، وحظيت بموافقة دول العالم الإسلامي، إلى جانب ترحيب الاتحاد الأوروبي، بما يعكس توافقاً إقليمياً ودولياً واسعاً على مسار إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة.

وتشمل الخطة المصرية والتي اعتمدتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس/ آذار 2025، لإعادة الإعمار دون تهجير الفلسطينيين، وتستغرق 5 سنوات بتكلفة نحو 53 مليار دولار.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن مهامها ستشمل إعادة تنظيم العمل الإداري والخدمي داخل غزة، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للسكان وتوفير مقومات الاستقرار في مختلف القطاعات الحيوية.

كما لفت إلى أن بدء عمل اللجنة من القاهرة يحمل دلالة خاصة على الدور المحوري لمصر في دعم القضية الفلسطينية ورعاية الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة سكان غزة وتعزيز مسار الحلول العملية للأزمة.

وأكد شعث التزامه وزملائه في اللجنة ببناء اقتصاد وطني فلسطيني يعزز صمود الشعب، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً مهنياً منظماً وتعاوناً واسعاً مع مختلف الأطراف الداعمة.

وشدد على أن اللجنة تعمل بروح المسؤولية الوطنية وبهدف أساسي يتمثل في خدمة أهل غزة، وتقديم إدارة رشيدة تستند إلى الشرعية العربية والدعم الدولي، بما يفتح الطريق أمام مرحلة أكثر استقراراً للشعب الفلسطيني.

