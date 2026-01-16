شهيدان في غارتين للاحتلال على الجنوب اللبناني

ارتقى شهيدان، يوم الجمعة، بغارات شنتها طائرات إسرائيلية مسيرة على قضاء صور جنوبي لبنان، وأخرى على قضاء النبطية في خرق جديد لوقف إطلاق النار.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، باستشهاد مواطنين جراء غارتين إسرائيليتين على بلدتي المنصوري وميفدون جنوبي البلاد.

وتأتي الغارة مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار منذ أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى، فضلا عن مواصلة تل أبيب احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

وقتلت "إسرائيل" أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في 2023، قبل أن تحوله في 2024 إلى حرب شاملة، توقفت بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

المصدر / فلسطين أون لاين