شهداء وإصابات وعمليات نسف.. الاحتلال يواصل خروقاته في قطاع غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خروقاتها لوقف إطلاق النَّار في قطاع غزة، مخلفةً مئات الشهداء وآلاف الجرحى، في قصفها الجوي والمدفعي ونسفها لمنازل المواطنين، بالإضافة إلى خرق البروتوكول الإنساني الأمر الذي يفاقم معاناة المواطنين في القطاع.

أفادت مصادر صحفية، صباح يوم الجمعة، باستشهاد المواطنة صباح أحمد علي أبو جامع( 62 عامًا) جراء إطلاق نار عشوائي من الآليات الإسرائيلية غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين بنيران الاحتلال غربي خان يونس، فيما نفذ الاحتلال عمليات نسف واسعة برفح جنوبي قطاع غزة.

وشنت قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية سلسلة غارات استهدفت فيها عددًا من منازل المواطنين ما أدى لارتقاء شهداء وإصابة آخرين، في عدة مناطق بالقطاع.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 3 مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً لعائلة الخطيب في مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما ارتقى 3 شهداء في غارة إسرائيلية أخرى استهدفت حاجزًا للشرطة عند "مفترق النابلسي" الواقع جنوب غرب مدينة غزة.

وارتقت شهيدة وأُصيب آخرون جراء إطلاق نار عشوائي من آليات الاحتلال وسط وغربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه مناطق شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما أطلق الطيران المروحي نيرانه تجاه مناطق شرق مدينة ديرالبلح، وسط قطاع غزة.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ شرقي مدينة بيت لاهيا شمال مدينة غزة.

وأمس الخميس، ارتقى 8 شهداء وأصيب آخرون، بقصف جوي إسرائيلي على منزلين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي حتى ظهر أمس الخميس، رصدت الجهات الحكومية المُختصة 1244 خرقاً للاتفاق، تمثّلت في 402 جريمة إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين، و66 جريمة توغّل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، و581 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عُزّل ومنازلهم، و195 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية.

وأسفرت هذه الانتهاكات الممنهجة عن استشهاد 449 مواطناً ممن وصلوا إلى المستشفيات، وإصابة 1246 آخرين، إلى جانب 50 حالة اعتقال غير قانوني نفّذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لبيان المكتب الحكومي.

ويواصل الاحتلال خروقات لوقف إطلاق النار، وارتكب منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني وبنود البروتوكول الإنساني المُلحق به.

المصدر / فلسطين أون لاين