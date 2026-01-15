الاحتلال يهدم منزل الشهيد عمران الأطرش في الخليل

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، منزل عائلة الشهيد عمران الأطرش (18 عامًا) في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر صحفية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منطقة خلة نفيسة في واد الهرية بمدينة الخليل، وأغلقت المنطقة بشكل كامل، وداهمت منزل ذوي الشهيد عمران الأطرش، وأجبرتهم على إخلائه، قبل أن تهدمه بالجرافات.

ويتكون المبنى من طابق واحد مأهول بالسكان، وآخر قيد الإنشاء.

وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت، أواخر شهر كانون أول الماضي، عائلة الشهيد الأطرش بهدم منزلها، عقب استشهاده إلى جانب الشاب وليد محمد خليل صبارنة من بلدة بيت أمر، برصاص قوات الاحتلال، في شهر تشرين ثاني الماضي.

