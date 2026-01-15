فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابة الأسير المحرر مجاهد بني مفلح بنزيفٍ في الدماغ

"عشائر غزة" تُحذِّر الاحتلال وأدواته من مغبة المساس بحياة الشيخ حسني المغني

الاحتلال يُواصل خرقاته لوقف إطلاق النَّار في قطاع غزة

الاحتلال يهدم منزل الشهيد عمران الأطرش في الخليل

"بينهم أسرى محررون".. حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة بالضفة الغربية

السكافي: مشروع قانون محاكمة أسرى 7 أكتوبر تشريع انتقامي يتعارض مع القانون الدولي الإنساني

ميناء إيلات متوقف منذ عامين.. ضربة اقتصادية وإستراتيجية تهزّ الاقتصاد الإسرائيلي

تمديد الطوارئ بالسجون.. استمرار بالتفرد والإبادة ضد الأسرى الفلسطينيين

أشرف دبور: الاتهامات بحقي بلا وقائع ولن أسمح بالمساس بتاريخي النضالي

أطفال غزة بلا أحذية شتوية… أقدام عارية في مواجهة الطين والبرد

بالفيديو الاحتلال يهدم منزل الشهيد عمران الأطرش في الخليل

15 يناير 2026 . الساعة 08:59 بتوقيت القدس
...
هدم الاحتلال منازل المواطنين في الضفة الغربية (أرشيفية)

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، منزل عائلة الشهيد عمران الأطرش (18 عامًا) في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر صحفية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منطقة خلة نفيسة في واد الهرية بمدينة الخليل، وأغلقت المنطقة بشكل كامل، وداهمت منزل ذوي الشهيد عمران الأطرش، وأجبرتهم على إخلائه، قبل أن تهدمه بالجرافات.

ويتكون المبنى من طابق واحد مأهول بالسكان، وآخر قيد الإنشاء.

وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت، أواخر شهر كانون أول الماضي، عائلة الشهيد الأطرش بهدم منزلها، عقب استشهاده إلى جانب الشاب وليد محمد خليل صبارنة من بلدة بيت أمر، برصاص قوات الاحتلال، في شهر تشرين ثاني الماضي.

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #هدم منازل في الضفة #الشهيد عمران الأطرش

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة