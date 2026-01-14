ارتفاع معدلات تشوهات المواليد والولادة المبكرة في غزة خلال 2025

قال مدير قسم المعلومات بوزارة الصحة في غزة زاهر الوحيدي، إنَّ أعداد المواليد بتشوهات وأوزان غير طبيعية والولادة المبكرة خلال عام 2025 كانت صادمة في القطاع.

وأوضح الوحيدي في تصريحات صحفية تابعتها "فلسطين أون لاين"، أنَّ عام 2025 شهد 48,500 حالة ولادة نتج عنها 49,180 مولودًا منهم 4,900 بأوزان غير طبيعية و4,000 ولادة مبكرة.

وأضاف "وثّقنا ولادة 315 طفلًا بتشوهات خلقية شملت القلب والمثانة وتشوهات أخرى".

وسجّل مستشفيات غزة، 6,600 حالة وفاة داخل الرحم خلال العام و5,000 حالة إجهاض قبل الأسبوع الـ24 من الحمل، وفقًا لـ"الوحيدي".

وأشار إلى أنَّ 450 طفلًا توفوا خلال الأسبوع الأول بعد الولادة بسبب أمراض مختلفة، موضحًا أنّ الارتفاع في التشوهات والولادة المبكرة تجاوز 60% مقارنة بالحالات الطبيعية.

وأكد الوحيدي أنَّ الحرب هي السبب الرئيسي وراء هذه الحالات غير المسبوقة التي لم تكن موجودة بهذا الحجم قبل الحرب خاصة في عام 2022، لافتًا إلى أن النساء تعرضن لاستنشاق غبار وبارود الصواريخ عدا عن أن سوء التغذية والمجاعة أثّرا بشكل مباشر على صحة الأجنة.

ونوه إلى أنَّ انتشار مياه الصرف الصحي وانعدام النظافة زادا من المخاطر الصحية والأوضاع القاسية في الخيام فاقمت الأزمات الصحية للحوامل.

وعلى مدى عامين، خلّفت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي في غزة أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

المصدر / فلسطين أون لاين