مسؤول مصري: إدخال المساعدات لغزة يواجه مزيدًا من العراقيل

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال محافظ شمال سيناء خالد مجاور، يوم الثلاثاء، إن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يواجه مزيدًا من العراقيل.

جاء ذلك، خلال زيارة رافق فيها وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندية هيلين ماكنتي إلى معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، إضافة إلى مركز المساعدات في مدينة العريش التي تضم المعبر.

وأضاف مجاور، أن مصر ملتزمة بتقديم المساعدات اللازمة لسكان قطاع غزة، وتسعى إلى توفير أماكن آمنة، وبيوت متنقلة، وخيام للمتضررين، وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية المصرية.

وأشار إلى، أن الجهات المصرية تعمل على تهيئة البيئة المناسبة لسكان غزة في ظل الظروف الجوية القاسية.

وأكد محافظ شمال سيناء أن الحكومة المصرية تبذل أقصى جهودها لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وإنقاذ الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن عملية إدخال المساعدات ما تزال تواجه مزيدًا من العراقيل، دون الخوض في تفاصيل.

وفي السياق ذاته، تفقدت وزيرة الخارجية الإيرلندية مراكز المساعدات اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري في مدينة العريش، إلى جانب معبر رفح.

ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تواصل "إسرائيل" تعطيل دخول المساعدات بالكميات اللازمة.

ويعاني الفلسطينيون في قطاع غزة من أزمة إنسانية متفاقمة، في ظل عدم التزام الاحتلال ببنود الاتفاق، بما في ذلك فتح المعابر وإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية.

المصدر / وكالات