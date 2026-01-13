حماس تحذر من تداعيات اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، يوم الثلاثاء، أن اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك، خطوة استفزازية تتكرر ضمن سياسة ممنهجة لتدنيس المقدسات الإسلامية وفرض وقائع تهويدية جديدة، في ظل الردود العربية والإسلامية الباهتة على اقتحاماته السابقة.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، إن هذا الاقتحام يمثل اعتداءً جديداً صارخاً على حرمة المسجد الأقصى المبارك، وانتهاكاً يكشف إصرار حكومة الاحتلال على حربها الدينية على المدينة المقدسة.

وحذرت حركة حماس، من تداعيات هذا العدوان المتصاعد، مؤكدة أن المسجد الأقصى خط أحمر، وأن شعبنا الفلسطيني سيواصل الدفاع عنه بكل الوسائل.

ودعت الحركة، جماهير شعبنا في القدس والداخل الفلسطيني والضفة الغربية إلى شدّ الرحال والرباط في المسجد الأقصى، كما طالبت الأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياتهم والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات المتواصلة بحق مقدساتنا وأرضنا وشعبنا.

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرّف إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى في القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، بحسب ما أفادت وزارة شؤون القدس الفلسطينية.

كما أفادت محافظة القدس في منشور عبر "فيسبوك"، بأن "ما يُسمّى وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير، قد اقتحم المسجد الأقصى، بعد ظهر اليوم، خلال فترة اقتحامات المستوطنين".

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، الأحد، إن المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال، اقتحموا المسجد الأقصى 280 مرة، خلال عام 2025، فيما منعت "تل أبيب" رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفة 769 وقتًا.

وأشار إلى أن اقتحامات الأقصى ترافقت مع أداء طقوس وشعائر تلمودية بشكل علني داخل ساحاته، "من بينها السجود الملحمي، والنفخ بالبوق، وارتداء ملابس الصلاة، إلى جانب صلوات جماعية في أماكن وأوقات محددة، في تكريس واضح للتقسيم الزماني والمكاني داخل المسجد".