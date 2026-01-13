ارتفاع أسعار النفط عالميًا

فلسطين أون لاين

13 يناير 2026 . الساعة 09:09 بتوقيت القدس
صورة تعبيرية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء بعدما طغت المخاوف المتزايدة من احتمال تعطل الإمدادات على فرص زيادة إمدادات الخام من فنزويلا.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.4% مسجلة 64.15 دولار للبرميل، لتحوم بالقرب من أعلى مستوى في شهرين الذي سجلته في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.5% لتسجل 59.78 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الثامن من ديسمبر 2025 الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.

وذكر بنك باركليز في مذكرة: "أضافت الاضطرابات في إيران حوالي 3-4 دولارات للبرميل كعلاوة مخاطر جيوسياسية في أسعار النفط، من وجهة نظرنا".

وتترقب الأسواق أيضا احتمالات طرح إمدادات إضافية من النفط الخام من فنزويلا.

المصدر / وكالات
#أسعار النفط #صرف العملات #برميل النفط #ارتفاع أسعار النفط عالميا

