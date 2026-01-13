طقس فلسطين: أمطار غزيرة وعواصف رعدية

أفادت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية بأن الأمطار تسقط على معظم المناطق في البلاد، وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية ويتساقط البرد أحيانًا.

ونوهت "الأرصاد الجوية" إلى أن الرياح تكون جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانًا؛ تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 80 كيلومترًا في الساعة، والبحر مائجًا.

وفي السياق ذاته، قال موقع "طقس الوطن" إن تأثير المنخفض الجوي الذي يتمركز صباحاً شرق قبرص ونهاراً غرب الأراضي السورية، يتعمق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

وأوضح: "يكون الطقس بارداً جداً، وماطراً في مختلف المناطق وعاصفاً، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وربما زخات كثيفة من البَرَد الناعم فوق الجبال".

وفي ساعات المساء والليل؛ يكون الجو غائما وشديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار؛ قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل المتأخرة، وفق "الأرصاد".

ونبهت النشرة الجوية لـ "الأرصاد" إلى أن الجو غدًا الأربعاء، يكون غائمًا إلى غائم جزئي وباردًا إلى شديد البرودة؛ وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

ولفتت النظر إلى أنه في ساعات ظهيرة يوم الأربعاء، يبدأ المنخفض الجوي بـ "الانحسار"، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

من جانبه، بيّن "طقس الوطن" أن الطقس غدًا الأربعاء، يكون بارداً جداً، وتندفع تيارات هوائية رطبة خلف المنخفض الجوي الذي يبتعد نحو الشرق، وتتطور سحب منخفضة على السواحل وتؤثر على مناطق متفرقة من البلاد.

واستطرد: "تهطل أمطار غالباً خفيفة وأحياناً متوسطة على فترات، وتنشط الرياح، وتضعف فرص الهطول مساءً وليلاً وينحسر تأثير المنخفض الجوي".

ويكون الجو، يوم الخميس، غائمًا جزئيًا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردًا، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق.

ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، يوم الجمعة، ويكون الجو غائمًا جزئيًا مع بقاء الجو باردًا خاصة فوق المناطق الجبلية.

وبداية من الأسبوع المقبل، يوم السبت، يكون الجو صافٍ بوجه عام وباردًا، خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

وذكرت "الأرصاد الجوية، أن الجو يومي الأحد والإثنين، يكون صافٍ بوجه عام وباردًا خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

وحذر موقع "طقس الوطن" من خطر تشكل السيول في المناطق المنخفضة والأودية الشرقية والجنوبية والأغوار، وارتفاع منسوب المياه وتشكل الفيضانات في الساحل بما في ذلك القطاع.

ونبه إلى تدني مستويات الرؤية الأفقية بفعل الغيوم الملامسة لسطح الأرض وشدة الهطولات أحياناً. مُحذرًا أيضًا من خطر الانزلاق على الطرقات.

المصدر / وكالات