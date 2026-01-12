الأحرار: الفصائل الفلسطينية تمضي نحو إدارة غزة بكفاءات وطنية

متابعة/ فلسطين أون لاين

قالت حركة الأحرار الفلسطينية، إن الفصائل أكدت خلال اجتماعها في القاهرة تنفيذها جميع التزامات المرحلة الأولى من الاتفاق، مشددة على التوجه نحو وحدة القرار الوطني، ووحدة الأرض، وإدارة قطاع غزة بكفاءات فلسطينية دون أي تدخل خارجي.

وأوضحت الحركة، في تصريح صحفي، أن المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة حماس، أثبتت حرصها الكامل على الشعب الفلسطيني وسعيها لتجنيبه مآلات حرب الإبادة، التي يحاول رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وقيادة حكومته العودة إليها عبر الخروقات اليومية للاتفاق.

وأضافت، أن المقاومة التزمت بتسليم الإدارات الحكومية لحكومة تكنوقراط فلسطينية تتولى إدارة قطاع غزة، مشيرة إلى أن ذلك يضع الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب أمام خيار واحد يتمثل في استكمال تنفيذ الاتفاق والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإلزام الاحتلال بمتطلبات المرحلتين، بما يشمل الانسحاب من قطاع غزة وإدخال مقومات الحياة لكافة القطاعات المجتمعية والصحية والإنسانية.