7 شهداء خلال الـ 24 ساعة الماضية وحصيلة جديدة لوفيات المنخفض الجوي بغزَّة

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7 شهداء جدد، منهم 5 شهداء انتشال و 4 إصابات.

وأشارت وزارة الصحة إلى وفاه طفلة (7 أيام) وطفل آخر (4 سنوات) نتيجة البرد الشديد مما يرفع وفيات الأطفال نتيجة البرد منذ بداية فصل الشتاء إلى 6 وفيات.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر)، بلغت إجمالي عدد الشهداء 442، فيما وصلت إجمالي عدد الإصابات 1,240، بينما بلغت إجمالي حالات الانتشال 697 شهيدًا.

وبلغت الإحصائية التراكمية منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة 71,419 شهيدًا، و171,318 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين