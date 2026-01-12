مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون، صباح يوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن أكثر من (270) مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته، بحماية قوات الاحتلال.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبحماية مباشرة من شرطته، سمحت للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك 280 مرة خلال عام 2025.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها السنوي، أن الاحتلال واصل منذ مطلع العام الماضي الاعتداء على المسجد الأقصى عبر فتح المجال أمام جماعات المستوطنين لاقتحامه وتدنيس ساحاته ومصاطبه، حيث نُفذت 280 اقتحامًا مارس خلالها المستوطنون طقوسًا تلمودية علنية، باتت تُؤدى بشكل شبه يومي، مثل السجود الملحمي، والنفخ بالبوق، وارتداء ملابس الصلاة، إضافة إلى تنظيم صلوات جماعية في أماكن وأوقات محددة، في تكريس واضح للتقسيم الزماني والمكاني داخل المسجد.





المصدر / فلسطين أون لاين