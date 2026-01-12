فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

انتحار قناص إسرائيلي خدم 700 يوم في غزة ولبنان.. وعائلته تفجر أزمة "الاعتراف"

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الاحتلال يسلِّم جثمان الشهيد شاكر الجعبري من الخليل

أول تعليق من المنصة الأمنية "الحارس" على عملية اغتيال مدير مباحث خانيونس

رابط نتائج الثانوية العامة 2024 و2025 لطلاب قطاع غزة.. الموعد وخطوات استخراج رقم الجلوس

هل تصدق؟ لغة عالمية أبجديتها 13 حرفًا فقط تعود إلى الحياة من جديد

محاكمة نتنياهو.. اتهامات بالرشوة والاحتيال والخيانة

3 شهداء وقصفٌ مدفعي لا يتوقَّف.. خروقاتٌ إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

عراقجي: الاحتجاجات في إيران تحوَّلت إلى عنف بتدخُّل جهات خارجية

الاحتلال يهدم منزلًا ومنشآتٍ زراعية في بيت أمر وشقبا

بالفيديو مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

12 يناير 2026 . الساعة 12:59 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية من اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

 اقتحم مستوطنون، صباح يوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن أكثر من (270) مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته، بحماية قوات الاحتلال.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبحماية مباشرة من شرطته، سمحت للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك 280 مرة خلال عام 2025.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها السنوي، أن الاحتلال واصل منذ مطلع العام الماضي الاعتداء على المسجد الأقصى عبر فتح المجال أمام جماعات المستوطنين لاقتحامه وتدنيس ساحاته ومصاطبه، حيث نُفذت 280 اقتحامًا مارس خلالها المستوطنون طقوسًا تلمودية علنية، باتت تُؤدى بشكل شبه يومي، مثل السجود الملحمي، والنفخ بالبوق، وارتداء ملابس الصلاة، إضافة إلى تنظيم صلوات جماعية في أماكن وأوقات محددة، في تكريس واضح للتقسيم الزماني والمكاني داخل المسجد.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#اقتحام الأقصى #طقوس تلمودية #تهويد القدس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة