ترامب يهدد إيران ويزعم عرضها العودة إلى المفاوضات النووية

ترجمة عبد الله الزطمة

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر الاثنين، أن إيران عرضت العودة إلى المفاوضات بشأن الاتفاق النووي، ملمّحًا إلى احتمال عقد لقاءات بين الجانبين قريبًا.

وقال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "إير فورس ون" أثناء عودته من فلوريدا إلى واشنطن: "لقد تواصلوا مع الولايات المتحدة لبحث البرنامج النووي، وربما نلتقي بهم".

ووفق ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت" فقد جدد ترامب تحذيره الشديد لطهران من استخدام العنف ضد المتظاهرين، مؤكدًا أن بلاده سترد "بقوة لم يسبق لهم أن واجهوها" إذا أقدم الحرس الثوري على إيذاء المحتجين_ على حد تعبيره_ وأضاف: "لن يصدقوا حجم الرد".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إدارته تجري اتصالات لترتيب اجتماع محتمل مع إيران، لكنه لفت إلى أن واشنطن قد تضطر إلى "التحرك أولًا". وقال: "أعتقد أنهم سئموا مما يحدث، وإيران تريد التفاوض".

وفي تعليقه على الاحتجاجات المتواصلة في إيران، قال ترامب إن إدارته تتابع التطورات بشكل متواصل، وتتلقى تحديثات كل ساعة، زاعمًا وجود تواصل مع أطراف من المعارضة الإيرانية. وأضاف: "هناك أناس أبرياء قُتلوا. ما يجري يُنظر إليه بجدية بالغة، ونحن ندرس خيارات حاسمة وسنتخذ القرار المناسب".

من جانبه، كتب رضا بهلوي، نجل شاه إيران الراحل والذي يُنظر إليه على نطاق واسع كأحد رموز المعارضة، أن "الدعم الدولي سيأتي قريبًا"، داعيًا المتظاهرين إلى مواصلة الاحتجاج، ومؤكدًا أن "الحرية قريبة".

إقليميًا، تتابع "إسرائيل" تطورات الأوضاع في إيران عن كثب، وتنسق مع الإدارة الأمريكية. وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالًا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لبحث موجة الاحتجاجات. كما أكد الجيش الإسرائيلي أنه في حالة جاهزية، مشددًا على أن "الاحتجاجات شأن داخلي إيراني"، لكنه سيعمل "على حماية مواطني "إسرائيل" والرد بقوة إذا لزم الأمر".

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين