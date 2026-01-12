لبنان: الاحتلال يستهدف عديسة ويطلق نيرانه باتجاه مركبا وحولا

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الاثنين، سلسلة اعتداءات طالت عين المياه الأثرية في بلدة عديسة، المرممة حديثاً، ما أدى إلى وقوع أضرار فيها، بالإضافة إلى إطلاق نار من الموقع المستحدث على طريق مركبا - حولا باتجاه أطراف البلدتين.

وأفادت مصادر لبنانية، بوقوع اعتداء إسرائيلي طال عين المياه الأثرية في بلدة عديسة، المرممة حديثاً، ما أدى إلى وقوع أضرار فيها.

وقالت مراسلة الميادين إن "قوات الاحتلال أطلقت رشقات رشاشة من الموقع المستحدث على طريق مركبا - حولا باتجاه أطراف البلدتين".

وكان الطيران المُسيّر الإسرائيلي قد شن، ليل الأحد - الاثنين، غارات على مدينة جبيل وعلى بلدتي ياطر وصديقين جنوبي لبنان.

ونفّذ طيران الاحتلال الحربي، عصر الأحد، أكثر من 25 غارة خلال نصف ساعة، على عدد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع الغربي، وجدّدها أكثر من مرّة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه لسيادة لبنان براً وبحراً وجواً، كما ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقّع في تشرين الثاني 2024.

المصدر / فلسطين أون لاين