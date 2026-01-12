الحرس الثوري الإيراني يدعو لتظاهرات حاشدة للتنديد بجرائم مثيري الشغب والإرهابيين

دعا الحرس الثوري الإيراني، الشعب إلى مظاهرة مهيبة في جميع أنحاء إيران غدا لتوجيه ضربة قوية لواشنطن وتل أبيب، بعد ظهر يوم الاثنين.

وذكر بيان للحرس في بيان، أن "الفتنة والجرائم التي يرتكبها مثيرو الشغب والإرهابيون امتداد لحرب الـ 12 يوما".

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان العاصمة الايرانية طهران ستشهد مسيرات شعبية في ساحة انقلاب (ساحة الثورة الاسلامية) في وسط طهران، عند الساعة الثانية ظهرا الاثنين، وستضم مختلف شرائح المواطنين وعائلات الشهداء وخاصة عائلات شهداء الأحداث الأخيرة للتنديد بجرائم الارهابيين المسلحين والمخربين.

وبالتزامن مع هذه المسيرة ستشهد كافة المحافظات ومراكزها مظاهرات مماثلة.

وأعلن قائد قوات الأمن الداخلي في إيران العميد أحمد رضا رادان، أن ليلة السبت/الأحد شهدت إلقاء القبض على العناصر الرئيسية التي تقود أعمال الشغب والإرهاب في البلاد وأن هؤلاء سينالون عقابهم بعد سير المراحل القانونية.

وأفادت وكالة تسنيم، أنه فيما يخص عدد قتلى أحداث الشغب والأعمال الإرهابية الأخيرة، قال العميد رادان "وفقا لتقارير الطب العدلي ومراجعات الخبراء فإن جزءا كبيرا من القتلى قتلوا بالأسلحة الباردة وطعنات السكاكين، وفيما يخص حالات القتل بالطلقات النارية، كانت مسافات إطلاق النار قريبا جدا ما يظهر بأن اعمال القتل ليست من فعل قوات الأمن بل تسبب بها عناصر مدربة تم توجيهها، وهذا يثبت بأن مستوى العنف الذي تم ممارسته كان منظما وموجها.

وصرح العميد رادان بأن مثيري الشغب "هم في الحقيقة جنود بالمجان لأعداء إيران ومنهم امريكا والكيان الصهيوني وهؤلاء قد خانوا وطنهم وكانوا ينوون الاضرار بأمن البلاد"

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات