بينهم طفل وصحفي.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

12 يناير 2026 . الساعة 08:52 بتوقيت القدس
صورة أرشيفية من اعتقالات الاحتلال في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، حملة اقتحامات ومداهمات في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات طالت شبانًا، طفلًا، وصحفيًا، عقب تفتيش منازل والعبث بمحتوياتها.

في محافظة رام الله والبيرة: اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة عابد من مدينة البيرة، والطفل أدهم نضال نخلة، والصحفي محمد شراكة من مخيم الجلزون، إضافة إلى الشاب يوسف النجار من بلدة كوبر غرب رام الله.

وفي محافظة نابلس: اعتقلت قوات الاحتلال ياسر الأسمر من مخيم بلاطة شرق المدينة، والشيخ ماهر الخراز من منطقة الطور، إلى جانب اقتحامات أخرى طالت مناطق مختلفة دون الإبلاغ عن اعتقالات إضافية.

أما في محافظة الخليل: اعتقلت قوات الاحتلال الشاب معتصم الجنيدي من حي أبو اكتيله، والشاب عمر محمد الهيموني من حي الجامعة في مدينة الخليل.

وفي محافظة بيت لحم: اعتقلت قوات الاحتلال الشاب بلال الوهادنة من مخيم الدهيشة، وكرم شادي من منطقة الضاحية جنوب المدينة.

بدوره، ينبه مكتب إعلام الأسرى إلى أن حملات الاعتقال تتصاعد في مؤشر خطير على سياسة استهداف ممنهجة تطال مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، وتؤكد استخدام الاعتقال كأداة قمع جماعي، بعيدًا عن أي مسوغ قانوني، وفي انتهاك واضح لكافة القوانين الدولية.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #اعتقالات في الضفة

